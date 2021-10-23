Пресечена попытка контрабанды из Ливана оружия и наркотиков на сумму около 350 тысяч шекелей

В районе Метулы силы Армии обороны Израиля совместно с подразделением пограничной полиции МАГАВ Северного округа в ходе совместной операции пресекли контрабанду оружия и наркотиков из Ливана.

У направлявшихся в Израиль контрабандистов изъяты два пистолета и около девяти килограммов каннабиса на сумму около 350 тысяч шекелей.

Военные следователи приступили к дознанию и выявлению лиц, организовавших незаконную доставку наркотиков и оружия, а также получателей незаконного груза.

По данным специалистов ЦАХАЛа, к контрабанде в Израиль причастна ливанская террористическая организация «Хезболла».