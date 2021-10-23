В Сирии убит один из лидеров «Аль-Каиды»

Американские военные ликвидировали одного из высокопоставленных лидеров террористической организации «Аль-Каида» Абдулу Хамид аль-Матара. Об этом сообщает Центральное командование ВС США.

Удар в сирийской провинции Ракка был нанесен с помощью беспилотника MQ-9 по автомобилю в котором ехали трое боевиков. Сообщений о жертвах среди мирного населения не поступало.

«Устранение этого высокопоставленного лидера «Аль-Каиды» подорвет способность террористической организации к дальнейшему планированию и осуществлению глобальных атак, угрожающих гражданам США, нашим партнерам и ни в чем не повинным гражданам», — сказано в заявлении американских военных.

В Пентагоне напомнили, что «Аль-Каида» использует территорию Сирии как убежище для восстановления, координации с сообщниками и планирования новых операций.