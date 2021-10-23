Вживання кави може знижувати ризик розвитку захворювань печінки: результати дослідження

Кава може знизити ризик смерті від цирозу печінки на 49%. Також напій позитивно впливає на роботу нирок і серця.

Як розповів Еxpress, вплив кофеїну на печінку був досліджений командою Університету Саутгемптона (Великобританія). За підрахунками вчених, щорічно хвороби цього органа забирають життя близько двох мільйонів осіб.

Щоб з’ясувати, як кава може впливати на роботу печінки, фахівці протягом десяти років спостерігали за пацієнтами, які мають ті чи інші проблеми з печінкою. Серед них були 384 тисячі осіб, що п’ють каву, і 109 тисяч осіб, які каву не п’ють.

Під час свого дослідження команда з’ясувала, що люди, які випивали в середньому від трьох до чотирьох чашок кави на день, мали на 21 відсоток нижчий ризик розвитку хронічного захворювання печінки порівняно з контрольною групою.

Також у любителів кави на 49 відсотків був нижчий ризик смерті від хронічного захворювання печінки і на 35% вони рідше страждали від “жирної печінки”.

До того ж, учені підкреслили, що не мало значення, яку саме каву пили досліджувані – без кофеїну, розчинну або натуральну мелену каву. Ефект був однаково позитивним.

Олівер Кеннеді, провідний автор дослідження, зауважив: “Загалом кава здається корисною для багатьох показників здоров’я. Це стосується не тільки хронічних захворювань печінки, а й інших захворювань, таких як хронічна хвороба нирок і деякі види раку”.

У той же час медики зазначили, що покладатися лише на каву у боротьбі за здорову печінку не варто. Необхідно стежити за масою тіла, дотримуватися принципів здорового харчування, займатися спортом, регулярно відвідувати лікарів, а також не зловживати алкоголем і тютюном.

Печінка – один із найважливіших внутрішніх органів людини, залоза, що виконує понад 500 життєво важливих функцій. Орган контролює більшість хімічних речовин у крові та виробляє жовч, яка допомагає виводити шлаки, розщеплювати жири в тонкому кишківнику при травленні.