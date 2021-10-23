Совсем скоро США возвращаются на Луну: НАСА объявило дату запуска программы «Артемида»

Сегодня стала известна дата запуска американской миссии «Артемида» по возвращению США на Луну. Первый тестовый полет тяжелой ракеты-носителя «Спейс лаунч систем» с кораблем «Орион» к орбите естественного спутника Земли произойдет в феврале 2022 года.

«Что касается пускового окна, мы планируем окно длительностью около 15 дней в феврале. В случае запуска ракеты в первой половине этого периода, миссия будет считаться так называемой длительной миссией. Она продлится около шести недель, в течение которых корабль проведет больше времени на ретроградной орбите, чтобы подготовиться к последующим снижению и приводнению», — сказал представитель Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Майк Сарафин.

В случае запуска ракеты во второй половине отведенного периода, миссия будет считаться короткой и продлится четыре недели, добавил он.

«Орион» уже закреплен на вершине ракеты-носителя в Космическом центре имени Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида. Высота всей системы достигает 98 метров. Идет заключительная фаза подготовки к предстоящему полету без экипажа вокруг Луны. Тестовый полет должен продемонстрировать готовность ракеты SLS и корабля «Орион» к выполнению пилотируемой миссии.

Программа «Артемида» была обнародована в сентябре 2020 года. Ее главная цель — возвращение, спустя 55 лет, человека на естественный спутник Земли, строительство окололунной станции и подготовка условий для возможной колонизации Луны в будущем.

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Первые запуски и грузовые миссии планировались на 2021 год. Однако в прошлом году НАСА приостановило работы над проектом из-за пандемии коронавируса.