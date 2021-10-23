Состояние находящегося в реанимации актера Гаркалина резко ухудшилось

Состояние находящегося в реанимации больницы №40 в Коммунарке Народного артиста России Валерия Гаркалина резко ухудшилось. У 67-летнего актера, заразившегося коронавирусом и заболевшего «ковидом», почти полностью поражены легкие, сообщает «Телеграм»-канал «Мэш».

Врачи отмечают постепенное снижение функций легких артиста, показатель сатурации упал до 40%. При этом Гаркалин подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации, насыщающему кровь кислородом. Кроме того, медики обеспокоены повышением маркеров воспаления в организме актера и риском развития тромбозов.

Как сообщалось ранее, актер госпитализирован еще 2 октября. После резкого ухудшения состояния, артиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. При этом болезнь Гаркалина развивалась на фоне хронических проблем с сердцем. 14 октября Валерий Гаркалин вышел из комы. Тогда состояние здоровья актера улучшилось, и ему отменили часть препаратов.