Жеман сливает деньги за камеры бывшему сбушнику из Киева Клебану

И это уже не в первый раз, когда одесский «видеобюджет» идет четырехлетней киевской фирме «Инжениринг» Аналитика». Сейчас вот «Центр-077» слил под эту контору почти 640 тыс. гривен (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-16-000662-a), заключив сегодня договор на обслуживание камер, а всего — под 23 млн гривен.

Суть действий фирмы «Инжениринг-Аналитика» проста как кирпич, и работает она таким образом не только с одесскими чиновниками, но еще и с киевскими, львовскими и т.д. Сначала конторе сливают подряды на разработку проектов систем наблюдения, она «точит» эти проекты под свое оборудование, ну и дальше по накатанной хавает тендеры на его поставку, установку, и обслуживание.

Крыша у конторы, которая за четыре года существования на видеокамерах накосила на тендерах уже под 340 млн гривен, конечно же есть. Среди учредителей там Валерий #Клебан, бывший чин из контрразведки СБУ, который успел поработать в КГГА и женат на главном специалисте администрации Госсспецсвязи и защиты информации Людмиле Клебан.

#Схемы

Одесский городовой