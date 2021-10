ABBA презентувала вже третю пісню нового альбому Voyage

Легендарний шведський гурт ABBA представив у п’ятницю, 22 жовтня, вже третю пісню, яка буде у першому альбомі гурту після 40-річної перерви.

Нова пісня отримала назву Just A Notion.

Зазначається, що на початку вересня ABBA вже представила перші дві пісні нового альбому. Першу під назвою Don’t Shut Me Down прослухали на сервісі Spotify вже понад 25 млн разів, а другу I Still Have Faith in You більше 15 млн разів.

Старі хіти гурту, як Dancing Queen, Gimme! Gimme! Gimme! та Mamma Mia вимірюються у 9-значних цифрах прослуховувань на Spotify.