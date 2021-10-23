А за нелегалов ответишь: Евросоюз накажет Лукашенко за кризис на границах с Белоруссией

Евросоюз подготовит новый пакет санкций в отношении режима Александра Лукашенко за кризис с нелегальными мигрантами на границе ЕС с Белоруссией.

«Мы сохраним давление на режим Лукашенко. Мы считаем поведение правительства Беларуси гибридной атакой. Люди, используемые Лукашенко, — жертвы. Ничья жизнь не должна использоваться для решения политических вопросов», — заявила на пресс-конференции по итогам саммита лидеров стран ЕС председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее оценке, цель Лукашенко — политическое давление на Евросоюз.

ЕС также намерен взаимодействовать с третьими странами, граждане которых пользуются облегченным визовым режимом с Белоруссией для последующего нелегального пересечения границы с ЕС.

После введения санкций в отношении белорусских чиновников за фальсификацию президентских выборов и жесткое подавление массовых протестов Литва, Польша и впоследствии Германия столкнулись с резким увеличением числа нелегальных мигрантов, пытающихся попасть через Белоруссию на территорию ЕС. В основном это выходцы из Ирака, Сирии, Йемена и Ирана.

«Белорусский маршрут»: «батальоны» лукашенковских нелегалов хлынули в Германию

В настоящее время Литва и Польша возводят оградительные сооружения на границах с Белоруссией. Немецкие власти расследуют причастность Лукашенко к перевозке нелегальных мигрантов.