В порту Яффо в ходе бандитской перестрелки смертельно ранен мужчина с криминальным прошлым

В порту Яффо сегодня днем прогремели выстрелы. Судя по всему, перестрелку устроили местные криминальные элементы.

В результате стрельбы тяжелые ранения получил 40-летний мужчина. Прибывшая по вызову на место происшествия бригада службы «Красный магендавид» обнаружила его в бессознательном состоянии в воде. Пострадавшему оказана первичная помощь. Продолжая проводить реанимационные действия, парамедики срочно доставили его в больницу. Теперь за жизнь тяжелораненого борются врачи.

Полиция приступила к расследованию. Пострадавший известен своим криминальным прошлым.