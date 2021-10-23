Нестачу солі у організмі можна досить легко виявити.

За якими ознаками можна виявити у себе дефіцит солі. Нестачу солі у організмі можна досить легко виявити.

Гастроентерологи пояснили, чим може бути небезпечний дефіцит солі у організмі і як його виявити, інформує Ukr.Media.

За словами лікарів, недостатня кількість солі у щоденному меню може стати причиною не лише погіршення самопочуття, а й проблем у роботі серця. Річ у тім, що речовини, які надходять у організм з сіллю, на клітинному рівні регулюють обмінні процеси, а також є важливою складовою для підтримання балансу електролітів.

«Ознаками нестачі солі у організмі можуть бути головний біль, запаморочення, слабкість, нудота, порушення роботи серця, нестабільна гемодинаміка», — повідомили фахівці.

Однак, вони підкреслили, що у питанні включення у раціон солі слід дотримуватися обережності. Експерти нагадали, що рекомендована ВООЗ добова норма кухонної солі для дорослої людини становить 5 г.