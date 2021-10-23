Кто подставил Алека Болдуина: детали расследования

К настоящем времени стали известны некоторые детали расследования шокирующего убийства оператора фильма-вестерна «Ржавчина» Галины Хатчинс.

Как пишет газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на судебные документы, пистолет, заряженный одним боевым патроном, Алеку Болдуину передал помощник режиссера. Он выбрал один из трех стволов, подготовленных к съемкам и с криком, что оно не заряжено, кинул его актеру.

Сообщается, что оружие к фильму готовила новичок в профессии 24-летняя Ханна Гутьеррес-Рид.

Следствие изъяло оружие, из которого стрелял Болдуин, а также одежду актера со следами крови. Искусственная или настоящая это кровь, не уточняется. Кроме того, следователи изъяли винтовки и боеприпасы, которые использовались на съемках в качестве реквизита. Власти выдали ордер на обыск ранчо, где проходили съемки.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала произошедшее на съемках трагедией и выразила соболезнования близким жертв.

Напомним, 21 октября Алек Болдуин на съемках фильма «Ржавчина» случайно убил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссер Джоэла Соуза.

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Сам артист, активно сотрудничающий со следствием, впервые прокомментировал убийство вчера вечером. «У меня нет слов, чтобы передать, как я шокирован и опечален трагическим несчастным случаем, унесшим жизнь Галины Хатчинс, жены, матери и нашей коллеги, которой мы глубоко восхищались. Мое сердце болит за ее мужа, их сына и всех, кто знал и любил Галину», — написал актер в «Твиттере».

Пока что полиция характеризует произошедшее как несчастный случай.

Между тем в американской прессе обсуждают версию заговора против Болдуина, который не скрывает своих политических взглядов и известен пародиями на бывшего президента США Дональда Трампа.