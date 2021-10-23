Россияне пополнили американский список «бездомных» наций

В результате дипломатического противостояния между США и РФ – высылки сотрудников посольств и закрытия консульств — россияне оказались «бездомной» нацией. Об этом сообщает «Голос Америки».

Госдепартамент США внес жителей страны в список граждан, которые не могут получить американские миграционные визы в собственной стране. То есть, где нет консульского представительства США или политическая ситуация и вопросы безопасности не позволяют рассматривать визовые заявки.

В списке «бездомных» россияне находятся в одном с гражданами Венесуэлы, Сомали, Ирана, Эритреи, Кубы, Йемена, Южного Судана, Ливии и Сирии. Для граждан России (также как и Белоруссии) визы теперь будут оформляться через посольство США в Варшаве.

В начале августа американское посольство в Москве заявило, что за неиммиграционными визами россияне могут обращаться в дипломатические представительства США в других странах. Это было связано с сокращением штата дипмиссии в Москве на 75% из-за запрета со стороны российских властей нанимать местных сотрудников.