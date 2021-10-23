Нова пісня Адель стала найпопулярнішою в історії американського радіо

Сингл “Easy On Me” британської співачки Адель став піснею, яку програють найбільше в історії американського радіо.

За даними Mediabase, сервісу, що відстежує радіотрансляції у США, пісню у свої плейлісти додала 451 радіостанція, повідомляє Variety. Окрім того, “Easy on Me” стала першою піснею, яку найчастіше додавали у п’яти різних форматах за тиждень, зокрема, у топ-40 та R&B.

Зазначимо, що раніше сингл встановив рекорд на Spotify по прослуховуваннях за добу. За 24 години композицію послухали 15 мільйонів разів.