Локально-криминальные разборки: в Яффо на глазах у туристов застрелили мужчину

Около трех часов дня в Яффском порту застрелили 40-летнего мужчину. Это произошло в разгар выходного дня, на глазах у многочисленных туристов, стекающихся в субботу в арабский пригород Тель-Авива.

По свидетельству очевидцев, мужчина вышел из автомобиля на приморской парковке, и в этот момент по нему открыли стрельбу двое мужчин. Объект покушения, уже с несколькими пулями в теле, добежал до края парковки и прыгнул в море. Двое стрелявших скрылись.

Мужчину выловили спасатели, его доставили в больницу «Вольфсон» в Холоне, где спустя час медики констатировали смерть пострадавшего.

Полиция быстро установила личность застреленного мужчины – он оказался Абаз Казаз, известный криминальный авторитет из Яффо.

В прошлом Казаз и сам участвовал в похищении и убийстве конкурентов. Он отсидел в тюрьме 12 лет за эти преступления. Этим летом был убит его ближайший «сподвижник» Изат Хамед.

Напомним, 12 лет назад возник денежный конфликт между владельцем яффского ресторана «Бени ха-даяг» Бени Рабой и поставщиками рыбы из сектора Газа. Каждая из сторон назначила посредника для решения конфликта. Посредник со стороны рыбаков из Газы Изат Хамед при помощи Казаза и других своих «бойцов» связал и собирался вывезти за город посредника, назначенного «рыбаком Бени», Хадара Даку и одного его родственника, но тем удалось выбраться из багажника автомобиля на ходу в центре Яффо. Тогда Казаз вышел и стал стрелять по ним нам глазах у прохожих. Он застрелил Хадара Даку, второму похищенному удалось сбежать.

За это Казаз отсидел 12-летний срок, два года назад он вышел из тюрьмы, но родственники убитого, как видно, не забыли предательства.