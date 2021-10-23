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В США сразу несколько ведомств расследуют вывод Байденом войск из Афганистана

23.10.2021

Несколько американских ведомств начали внутренние проверки, касающиеся решения администрации президента Джо Байдена вывести войска из Афганистана. По сведениям издания «Уолл-стрит джорнэл», расследования ведут Пентагон, Госдеп, Министерства внутренней безопасности, Министерство здравоохранения и Агентство по международному развитию (USAID).

Департаменты будут работать в сотрудничестве со специальным генеральным инспектором США по восстановлению Афганистана Джоном Сопко, подотчетным Конгрессу США.

В частности, планируется провести аудит последних дней войны в Афганистане, который должен показать, как планировалась эвакуация и поддержка местного населения. Офис генерального инспектора USAID проверит гуманитарной программы, связанные с Афганистаном.

США завершили вывод войск из Афганистана 31 августа. После вылета последнего американского самолета из Кабула госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты Америки приостановили свое дипломатическое присутствие в стране.

Поспешность и нелогичность эвакуации американских военных, которые оставили талибам технику и афганских специалистов, работавших на американцев, вызвали много критики и вопросов. Операцию по выводу контингента уже назвали «позорным отступлением» США.

 

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