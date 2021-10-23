В США сразу несколько ведомств расследуют вывод Байденом войск из Афганистана

Несколько американских ведомств начали внутренние проверки, касающиеся решения администрации президента Джо Байдена вывести войска из Афганистана. По сведениям издания «Уолл-стрит джорнэл», расследования ведут Пентагон, Госдеп, Министерства внутренней безопасности, Министерство здравоохранения и Агентство по международному развитию (USAID).

Департаменты будут работать в сотрудничестве со специальным генеральным инспектором США по восстановлению Афганистана Джоном Сопко, подотчетным Конгрессу США.

В частности, планируется провести аудит последних дней войны в Афганистане, который должен показать, как планировалась эвакуация и поддержка местного населения. Офис генерального инспектора USAID проверит гуманитарной программы, связанные с Афганистаном.

США завершили вывод войск из Афганистана 31 августа. После вылета последнего американского самолета из Кабула госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты Америки приостановили свое дипломатическое присутствие в стране.

Поспешность и нелогичность эвакуации американских военных, которые оставили талибам технику и афганских специалистов, работавших на американцев, вызвали много критики и вопросов. Операцию по выводу контингента уже назвали «позорным отступлением» США.