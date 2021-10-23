Откровенный разговор: Омеля облажался, критикуя Кличко

Бывший мэр Киева, экс-глава Киевской, глава фракции “Единство” в Киевсовете Александр Омельченко стал жертвой аферистов телерам-канала, которій відает себя за реальное издание. Об этом сообщает «КиевVласть», передают Українські Новини.

Издание пишет, что Омельченко находится в больнице, где ему и позвонили, представившись телеграм-каналом «КиевВласть». У экс-мєра расспросили о его впечатлениях от работы Кличко и развитии Киева. Политик, считая, что дает интервью настоящему изданию «КиевVласть», откровенно ответил. Впоследствии оказалось, что его обманули.

«Сейчас только вспоминаю. Где-то неделю назад позвонил какой-то человек с неизвестного номера. Сказал, что его зовут Денис, что он из “Киеввласти” (журналистов с таким именем в редакции КиевВласти нет). Он сказал, что мы знакомы. Я ответил, что это может быть, потому что я многих знаю и меня многие знают.

… Вам с ними надо разобраться, они так любого могут обмануть. Но это явно не он (не «Денис») – там, наверное, целый аппарат, который вам мешает работать», — прокомментировал обман Омельченко.

Фейковый телеграм-канал опубликовал отрывок интервью с депутатом.

«Миллиарды разворовано денег. «Разбазарено» – я скажу, потому что не только разворовано, а «разбазарено» – это «не по-хозяйски» использовано… Цены на материалы за это время выросли вдвойне-втройне на замороженных стройках – почему они и убыточные – по времени понятно. Сейчас конструкции все раскрали. Цветной металлолом весь раскрали, двигатели все покрали, роторы, приводы. Даже начали уже вырезать металлоконструкции.