У Києві чоловік розтрощив прилавок торговців біля метро

Чоловіка обурило, що прилавок виходив за межі торгової площі.

Біля однієї зі станцій метро Києва чоловік розтрощив прилавок літньої жінки, яка торгувала поза межами дозволеної зони. Відео публікують Телеграм-канали.

Жінка розташувала свій стіл прямо на виході з метро, а автора відео обурила така поведінка. Спочатку він запитував, чи є у продавчині дозвіл на торгівлю — жінка запевняла, що платить податки, і має право там працювати.

Чоловіка така відповідь не влаштувала, він почав розкидати товар та тягнути прилавок до межі торгової площі.

У коментарях до відео люди розділилися у думках. Хтось підтримав автора відео, а хтось осудив.