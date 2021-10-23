Погода на неделю в Израиле: осенние дни с потеплением к пятнице

Эти дни наконец позволили израильтянам отдохнуть от августовско-сентябрьского зноя и даже заставили кое-кого одеться потеплее.

Будущая неделя пройдет в том же ключе, она будет даже еще прохладнее, с некоторым температурным подскоком на выходных. Осадков пока не ожидается.

В приморской полосе (от Рош ха-Никры до Рафиаха) в будни ожидается 25-26 градусов, в пятницу станет жарче на 2-3 градуса (температура дойдет до 28-30 градусов). По ночам – 17-19.

В столице нашей исторической родины днем будет еще прохладнее – 23-24 градуса, в пятницу 25. Ночами 13-14, к пятнице ночная температура повысится до 18 градусов.

В Самарии с воскресенья по среду ожидается 24-25 градусов, к четвергу и далее температура повысится до 28 градусов (дается по Ариэлю). По ночам – 14-16 градусов, в пятницу – 20 градусов.

В «столице Негева» 27-28 градусов все будни, 30 градусов в пятницу. 14-17 градусов по ночам.

В Тверии и окрестностях Кинерета жара постепенно спадает. В воскресенья по среду там будет всего 30-32 градуса, в четверг 33 градуса, в пятницу 34. По ночам на главном пресном водоеме страны будет 16-18 градусов в первой половине недели и 21-23 градуса во второй (начиная со среды).

На Голанских высотах погодная динамика будет сходной (дается по Кацрину). 27 градусов в воскресенье-понедельник, 28 во вторник-среду, 29 в четверг, 30 в пятницу. По ночам с воскресенья по вторник 15 градусов, со среды по пятницу – 20 градусов.

В самом жарком городе страны, красноморском курорте Эйлате, всю неделю будет 29-30 градусов, в пятницу температура повысится до 32. По ночам – 19-20 градусов.

Желаем читателям и зрителям удачной недели!