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Чемодан, вокзал, домой: Эрдоган разбушевался и объявил персонами нон грата «наглых» послов десяти стран

23.10.2021

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил Министерству иностранных дел выдворить из послов 10 государств, за поддержку турецкого активиста Османа Кавалы, обвиняемого участии в попытке госпереворота в Турции в июле 2016 года.

Речь идет о дипломатах из Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США, которые призвали немедленно освободить находящегося в тюрьме с 2017 Кавалу.

«Я дал указание нашему министру иностранных дел немедленно принять меры к тому, чтобы эти 10 послов были объявлены персонами нон грата», — цитирует турецкого лидера агентство «Ассошиэйтед Пресс».

При этом выступления дипломатов в защиту Кавалы Эрдоган назвал «наглостью».

Кавала – известный турецкий правозащитник, основатель культурного фонда Anadolu Kültür AŞ, поддерживающего проекты этнических и религиозных меньшинств. В прошлом году его оправдали по делу об организации антиправительственных протестов в 2013 году. Но выдвинули новые обвинения, связанные с попыткой переворота.

Международные наблюдатели и правозащитные группы неоднократно призывали к освобождению Кавалы, считая, что его заключение основано на политических соображениях. Анкара отрицает претензии и настаивает на независимости турецких судов.

 

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