Чемодан, вокзал, домой: Эрдоган разбушевался и объявил персонами нон грата «наглых» послов десяти стран

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил Министерству иностранных дел выдворить из послов 10 государств, за поддержку турецкого активиста Османа Кавалы, обвиняемого участии в попытке госпереворота в Турции в июле 2016 года.

Речь идет о дипломатах из Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США, которые призвали немедленно освободить находящегося в тюрьме с 2017 Кавалу.

«Я дал указание нашему министру иностранных дел немедленно принять меры к тому, чтобы эти 10 послов были объявлены персонами нон грата», — цитирует турецкого лидера агентство «Ассошиэйтед Пресс».

При этом выступления дипломатов в защиту Кавалы Эрдоган назвал «наглостью».

Кавала – известный турецкий правозащитник, основатель культурного фонда Anadolu Kültür AŞ, поддерживающего проекты этнических и религиозных меньшинств. В прошлом году его оправдали по делу об организации антиправительственных протестов в 2013 году. Но выдвинули новые обвинения, связанные с попыткой переворота.

Международные наблюдатели и правозащитные группы неоднократно призывали к освобождению Кавалы, считая, что его заключение основано на политических соображениях. Анкара отрицает претензии и настаивает на независимости турецких судов.