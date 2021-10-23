Від діабету, хвороб серця і холестерину: названі два корисні продукти

Здоров’я людини багато в чому залежить від його способу життя, в тому числі від харчування. Багато дослідників стверджують, що на ризик розвитку, а також перебіг різних небезпечних захворювань впливають певні продукти і напої.

Згідно з оглядом, опублікованим на сайті Multidisciplinary Digital Publishing Institute, два продукти можуть надавати позитивний вплив відразу по декількох напрямках. Йдеться про буряк і смородину.

Користь буряка в запобіганні розвитку небезпечних захворювань вчені пояснюють дієтичними нітратами, які містяться в ньому, а смородина, в свою чергу, багата важливими для здоров’я антоціанами (рослинними пігментами).

За даними вчених, ці продукти можуть:

знизити ризик розвитку ішемічної хвороби серця;

знизити ризик розвитку цукрового діабету другого типу;

поліпшити показники ліпідного профілю (рівня тригліцеридів, загального холестерину і холестерину ліпопротеїнів різної щільності).

“Однак механізми, за допомогою яких це відбувається, не зрозумілі, і необхідні інші дослідження, щоб зміцнити обмежені в даний час докази”, – підсумували вчені.