Новые причуды российской власти: каждого пользователя мессенджера поставят на учет

Российское правительство выпустило постановление, согласно которому любой пользователь мессенджеров будет состоять на государственном учете.

Согласно постановлению, которое вступит в силу в марте следующего года, при регистрации аккаунта в мессенджере (программе для мгновенного обмена сообщениями) будет обязательной следующая процедура.

Регистрирующийся пользователь должен предоставить действительный телефонный номер. Администрация «мессенджера» обязана этот номер «верифицировать», то есть послать на него проверочную «эсэмэску» с кодом или нечто в этом роде.

После того, как номер будет подтвержден, начинается сверка. Согласно постановлению, администрация мессенджера обязана отправить этот телефонный номер на согласование оператору сотовой связи, которому принадлежит номер. Тот должен в течение 20 минут дать ответ относительно того, можно ли продолжать регистрацию пользователя.

Судя по тексту постановления, оператор сотовой связи дает ответ исходя из того, есть ли у него в базе данных сведения о данном пользователе. То есть, грубо говоря, имеется ли конкретная личность, отождествляемая с данным телефонным номером. Если имеется, мобильный оператор дает добро, и администрация мессенджера может допускать нового пользователя к сервису обмена сообщениями.

В этом случае новому пользователю будет присвоен уникальный идентификационный номер, который будет храниться и у администрации мессенджера, и у оператора мобильной связи. Если пользователь мессенджера переходит к другому оператору мобильной связи, администрация мессенджера обязана провести всю процедуру идентификации заново и присвоить пользователю новый идентификационный номер, который будет действительным уже для нового оператора мобильной связи.

Если же у оператора мобильной связи информации по личности, «привязанной» к данному телефонному номеру, не окажется, администрация мессенджера вообще не вправе допускать обладателя этого номера к обмену сообщениями.

Таким образом, по замыслу российских властей, операторы мобильной связи (являющиеся официальными поставщиками информации о пользователях для российских правоохранительных органов) смогут по идентификационным номерам тех или иных пользователей, присвоенных в мессенджере, выдавать властям паспортные данные этих пользователей.

Российские обозреватели уже выразили недоумение в связи с этой затеей. Очевидно, что ни один иностранный мессенджер не будет заниматься подобной «сверкой» и учетом, а собственных подобных массовых программ в России не имеется.

Поэтому авторы данного постановления могут надеяться лишь поставить на учет пользователей встроенных чатов в российских социальных сетях и сервисах (например, «Вконтакте», «Мейл.ру»). Но и тут возникнет проблема – что, если таким сервисом будет пользоваться, например, житель Казахстана, не имеющий российского телефонного номера? Очевидно, что ему просто не зарегистрируют аккаунт, поскольку у него не будет «валидного» с точки зрения сверки телефонного номера.

Мало того, по логике российских властей, вообще все мессенджеры, включая иностранные, должны будут регистрировать только пользователей с действительными российскими номерами, а в ином случае отказывать пользователям в регистрации, поскольку пробить их по российским операторам будет невозможно.