После выходных в Сочи: Путин позвонил Беннету и спросил, хорошо ли тот себя чувствует

По истечении шабата президент России Владимир Путин позвонил премьер-министру Израиля Нафтали Беннету и спросил, как тот себя чувствует после проведенных в Сочи выходных. Путин поблагодарил Беннета за «хороший и глубокий разговор», состоявшийся между политиками в пятницу, и пригласил Беннета с супругой на повторный визит в России – на этот раз в Санкт-Петербург.

В ответ Нафтали Беннет поблагодарил российского президента «за теплый прием и за полезную встречу, которая будет способствовать укреплению связи между двумя народами», и пообещал, что непременно приедет еще раз.

Как сообщалось вчера, Беннет, вопреки намеченной программе, не улетел обратно в Израиль сразу после встречи с Путиным, а остался на субботу в Сочи.

Встреча длилась долго, Путин сначала пригласил Беннета к себе в личную резиденцию, а затем и к себе домой, чтобы там «выпить по стаканчику виски».

По результатам этого «стаканчика» Беннет решил остаться в Сочи до исхода субботы. Он вылетел в Израиль только сегодня около девяти часов вечера.

Израильские обозреватели не исключают, что российский политик этим жестом преследовал собственные политические цели. Во-первых, в последнее время в Россию не слишком часто ездят западные лидеры, в основном Путину приходится встречаться в Сочи со своим белорусским коллегой.

Поэтому визит Беннета для российских властей – во многом вопрос международного престижа, поскольку Израиль, несмотря на некоторую своеобычность своего положения, все же признанное западное государство, военный союзник США и европейских стран.

Кроме того, Путин мог проявить «демонстративную близость», желая показать «фигу в кармане» американским демократам, которые считают нынешнюю политическую власть в Израиле своим «сателлитом», в отличие от правительства «Ликуда».

В связи с этим неясно, стоило ли Беннету так активно «клевать» на заброшенную российским президентом наживку.