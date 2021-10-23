Поліція Києва викрила лабораторію, яка видавала підроблені COVID-сертифікати

Порушникам тепер загрожує тюремний термін

Поліції Києва вдалося викрити лабораторію, яка займалась протиправними діями. Співробітники даного закладу давали людям “липові” COVID-сертифікати.

Організатором незаконного бізнесу був лікар, який підшукував клієнтів сам або за допомогою посередників. Також допомагали йому три медсестри, які вносили неправдиві дані в базу і друкували готові документи. Кожен день вони видавали по 3-5 підроблених сертифіката.

Клієнтам така процедура обходилася в суму від 725 до 1800 гривень. Під час обшуків поліцейські вилучили сертифікати, готові до видачі, гроші, комп’ютерну техніку, які долучили до матеріалів кримінального провадження.

Порушникам загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. Після проведення необхідних слідчих дій можлива додаткова кваліфікація події. Зараз триває слідство.

: UA.KyivPolice