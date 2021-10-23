Коронавирус в Израиле: выздоравливаем

По данным Миндрава на вечер субботы, в стране осталось 13.379 зарегистрированных носителей «уханьского» коронавируса (14.556 в четверг, 16.023 в среду).

Из них в тяжелой форме на данный момент болеют 303 (319 в четверг, 343 в среду).

За пятницу и субботу умерло еще 10 больных – по 5 в сутки. Общий список летальных случаев за всю историю эпидемии достиг 8046.

С воскресенья (24 октября) формат «зеленых классов» («кита ярука») будет расширен на все населенные пункты, кроме «красных», включая не только школы, но и детские сады с яслями. По крайней мере, это касается тех, учебных заведений, где родителям выдали партии наборов для домашних анализов, которых хватит на несколько недель.

Суть этого плана в том, что дети, которые регулярно (раз в неделю) проверяются дома на «ковид», могут не уходить на карантин, даже если в их классе/группе обнаружен зараженный ребенок.

Вместе с тем, как показал эксперимент, проводившийся в последние недели, «зеленые классы» оказываются совсем не «зелеными». В тех городах, где испытывали этот план, менее четверти учеников сообщали о результатах домашних анализов. Только половина учеников, у которых в классах обнаружился носитель вируса, делали по два ПЦР-теста. И сотни учеников, не выполнявших домашние анализы, оказывались зараженными при выполнении анализа ПЦР. Поэтому реализация этого плана по всей стране (на которой настояла министр просвещения Ифат Шаша-Битон) может привести к новой вспышке заболеваемости.