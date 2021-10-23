У Monobank стався збій з картами VISA

Клієнти Monobank скаржаться, що при проведенні транзакцій з картою VISA на екранах смартфонів з’являється повідомлення про технічний збій.

Цю інформацію УНІАН підтвердили на гарячій лінії Monobank. При проведенні платіжних операцій з картами VISA платіжна система видає помилку як при спробі здійснити транзакцію онлайн-платежем, так і при спробі оплатити покупку в магазині за допомогою карти. У банку зазначили, що на даний момент проводяться роботи по усуненню проблеми. Причини неполадки на даний момент не відомі.