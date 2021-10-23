Hyundai опублікувала перші зображення оновленого кросовера Hyundai Creta

Дизайн нової версії кросовера корейської марки виявився досить спірним, тому компанія Hyundai в терміновому порядку готує рестайлінг.

Такі машини вже траплялися фотошпигунам на дорогах рідної для марки Південної Кореї, а тепер опубліковані офіційні дизайнерські скетчі, на яких видно подібність з новим Tucson.

Тизерні зображення були опубліковані індонезійським офісом Hyundai. Саме тут, як очікується, і з’явиться оновлений кросовер – його компанія планує збирати на недавно відкритому власному заводі.

Судячи з усього, готовність оновленої моделі просто збіглася з терміном запуску місцевого підприємства.

Судячи із скетчу, змін зазнала в основному передня частина кросовера, тоді як ззаду і в інтер’єрі новинка повторює європейський кросовер з його додатковими секціями задніх ліхтарів на п’ятій двері і 8-дюймовим екраном мультимедійної системи. Правда на ринок Індонезії вийде і 7-місна версія, причому зі стандартним кузовом.

Досвід розміщення двох сидінь в маленькому багажнику у корейців уже є: саме тут і продається ще більш компактний кросовер Kia Sonet 7 з третім рядом. Хоча подовжена Creta з «нормальним» третім рядом вже існує в Індії під назвою Hyundai Alcazar.

В Індонезії Creta з новим передком буде представлена ​​вже в листопаді. Як скоро рестайлінг торкнеться машин для інших ринків? Наприклад, в Індії оновлену Крету очікують вже в середині 2022 року, адже там модель другого покоління з’явилася ще на початку 2020-го. Нам же, судячи з усього, доведеться почекати довше.