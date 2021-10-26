SLAVIA прокоментувала чутки про зради Дзідзьо

Відоме українське подружжя Дзідзьо та SLAVIA розлучається. Пара не розповідає деталей розриву, проте Ярослава часто відповідає на питання журналістів.

У новому випуску “Світського життя” зірка прокоментувала роман її колишнього чоловіка з Олею Цибульською. Жінка розповіла, що між ними не було стосунків, проте артистці було вигідно пустити ці чутки.

“Насправді, я його не підозрюю у подружніх зрадах. Це просто деяким артисткам було вигідно зробити так, наче у них є роман. Але насправді між ними нічого не було”, – говорить співачка.

Також Ярослава розповіла, що вони з Дзідзьо у хороших відносинах після розриву, адже неможливо залишитись ворогами після 20 років спільного життя.

“Я пишаюся ним, я пишаюсь нашими стосунками. Не кожен може прожити 20 років. Це такий шлях становлення особистостей, який ми пройшли з малечку. Михайло виріс до суперзірки. Я вважаю, що це був найскладніший етап у наших стосунках. Тому я не розумію, як можна залишитися ворогами”, – поділилась виконавиця.

: glianec.com