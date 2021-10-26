Кошачий бюджет: правительство выделило 6 миллионов шекелей на «уличную кастрацию»

Финансовая комиссия Кнессета утвердила выделение 6 миллионов шекелей на «уличных кошек» в рамках бюджетного проекта на будущий год. Эти деньги выделены Минсельхозу в рамках коалиционных соглашений по требованию партии «Еш атид». Было согласовано, что средства будут утверждены на финансовой комиссии Кнессета.

Вместе с тем, в партии НДИ утверждают, что выделение этого бюджета произошло «благодаря вмешательству Алекса Кушнира», председателя финансовой комиссии.

Так или иначе, годовой бюджет на «стерилизацию» уличных кошек, который составлял 4 миллиона шекелей, теперь вырастет до 10 миллионов. По мнению политиков, это уменьшит число уличных котов, которое, по данным политиков, постоянно растет, невзирая на все опасности, подстерегающие кошек на улицах с малых лет.

В оппозиции этот шаг подвергли критике. Депутат Ави Маоз из блока «Религиозных сионистов» заявил: «У правительства всех кошек нет денег на солдат, на нуждающиеся семьи, а на кошек есть. Они поднимают налоги, урезают пособия, отменяют субсидии на ясли, а на кошек бюджет у них есть».