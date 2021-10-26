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На Київщині 11-річний хлопець на мопеді врізався у трактор

27.10.2021

Дитина не отримала серйозних травм

25 жовтня в Узині Білоцерківського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю неповнолітнього: трапилось зіткнення трактора та мопеда, яким керував 11-річний хлопець. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Малолітній самостійно звернувся до лікарні.

На місці події працювала група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група.

Поліцейські встановлюють всі обставини автопригоди та згодом нададуть правову кваліфікації події.

: glavcom.ua

 

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