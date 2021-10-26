Витягнемо Павловського з-за ґрат!

Громадська організація «Справа громад»організувала збір коштів, щоб викупити бойового генерала Ігоря Павловського, який вже четвертий місяць знаходиться в заручниках у “зеленого” режиму.

В той час, коли київські суди випускають за копійчані застави або і взагалі без них – корупціонерів, зрадників та заколотників, Ігорю Павловському, який мешкає з родиною в орендованій квартирі, виставили суму застави за сфабрикованою справою пів мільярда, яку “поблажливо” через три місяці зменшили до 18 млн. У ветерана війни, який отримав інвалідність під час бойових дій, немає таких коштів. Але я вірю, що ми можемо їх зібрати. Я вже зробив перерахунок на викуп Павловського і прошу всіх, хто з ним воював, кого він захищав у 2014 році, по можливості, підтримати генерала!

Олександр Турчинов