На Різницькій поновили справу про замах на авторитета «Вову Морду»

Заступник Генерального прокурора Ігор Мустеца скасував винесені прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Іллєю Черкашиним та начальником відділу прокуратури Київської області Юлією Дядюк постанови про закриття кримінального провадження за підозрою в підготовці скоєння навесні 2019 року замовного вбивства (ч. 1 ст. 14, п.п. 11, 12 ч.2 ст.115 КК України) 54-річного львівського «авторитетного бізнесмена» Володимира Дідуха на прізвисько «Вова Морда». Відомості про це містяться в матеріалах судового реєстру.

Йдеться про гучну історію звитяг трьох мешканців Львівської області — Андрія Солтиса, Сергія Цвеня та Володимира Білика, яких зі станковим кулеметом «ДШК» та купою набоїв було затримано в лісосмузі Києво-Святошинського району 15 квітня 2019 року. Згідно первинної версії слідства, чоловіки з солідний арсеналом зброї буцімто «чатували» під Іванковичами, аби здійснити розстріл «Вови Морди».

Тодішнє керівництво Генпрокуратури стверджувало, що розцінює підготовку замаху на Володимира Дідуха як елемент довготривалої війни представників кримінального світу Західної України. Та частину помсти «Вові Морді» за спробу фізичного знищення в серпні 2016 року іншого достойника — Богдана Копитка («Копито»), ексклюзивне відео підриву авто з кортежа якого раніше публікував Dетектив-Info.

(Богдан Копитко та Володимир Дідух)

Як би там не було, але навесні 2019 року тріо «кулеметників» Солтис-Цвень-Білик «зі скрипом» помістили під варту. На початку червня 2019 року їм оголосили нову підозру, в тексті якої вже була відсутня будь-яка згадка щодо спроби розстрілу кримінального авторитета «Морди».

У подальшому, як вже зазначалося в розслідуванні Dетектив-Info «Умовний замах«, Цвень та Білик пішли на угоди зі слідством, внаслідок чого отримали умовні терміни за незаконний обіг зброї (ч.1 ст.263 КК України).

Що ж стосується справи про готування замаху на Володимира Дідуха, то її було поновлено 10 липня 2020 року, після чого — відповідні матеріали скерували до слідчого управління та прокуратури Київської області.

6 жовтня 2021 року слідчий суддя Святошинського райсуду Києва Наталія Петренко встановивши, що повідомлення про підозру в цьому провадженні нікому не вручено, задовольнила клопотання правоохоронців щодо продовження строку досудового слідства до початку жовтня 2022 року.

Детектив-инфо