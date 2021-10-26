«Коронавирус» в Израиле: пока все неплохо

По данным Минздрава на вечер вторника, в стране осталось 11.088 зарегистрированных носителей «уханьского» коронавируса (11.587 в понедельник, 11.888 в воскресенье).

Тяжелобольных становится все меньше. В воскресенье их было 284, в понедельник 258, к вечеру вторника их осталось 236.

За минувшие сутки общий список летальных случаев вырос лишь на единицу – с 8062 до 8063.

Таким образом, спад заболеваемости продолжается, данные внушают оптимизм. Число зарегистрированных носителей вируса скоро не будет превышаться десятитысячного порога, а это означает, что нынешнюю волну эпидемии в принципе можно будет считать оконченной.

Тем не менее, как объявил в воскресенье премьер-министр Нафтали Беннет, отмена «зеленого стандарта» пока не планируется. Мало того, правительство планирует принять закон, согласно которому вход в определенные места без справки об отсутствии «ковида» будет считаться нарушением и караться штрафом.