Ольга Сумская в больнице отходит от наркоза: врачи пытаются установить диагноз

Ольга Сумская никогда не жаловалась на свое здоровье. Артистка старается вести здоровый образ жизни, поддерживает фигуру в тонусе, она очень активная и энергичная. А потому кадры из больницы очень испугали ее поклонников.

В личном аккаунте в Инстаграм-сториз успешная украинская актриса опубликовала кадры с больничной койки, только отойдя от наркоза (пропофол). В кадре артистка предстала в больничном халате и шапочке, и абсолютно без макияжа. Говорила Ольга Сумская с трудом, но находилась при памяти.

“Друзья, только отошла от наркоза. Делали гастроскопию под наркозом, что я, собственно, вам рекомендую. Так сладко поспала. Сейчас будем смотреть результаты”, — отметила Ольга Сумская в видео.

Актрисе провели неприятную медицинскую процедуру – гастроскопию, для исследования слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки. Эндоскоп вводят через рот, а потому без наркоза этот процесс может быть довольно мучительным. Именно поэтому Ольга Сумская посоветовала фанатам делать ее только так (если, конечно, нет никаких противопоказаний к наркозу).

О том, что привело ее на эту процедуру, почему она решилась исследовать свои внутренние органы, артистка не сказала. Возможно, ее тревожат боли в животе – она не сообщила.

: showbiz.today.ua