Американец получил обратно послание, которое отправил в бутылке 44 года назад

Житель Техаса по имени Джек отправился на Аляску охотиться на медведей. Там, на берегу океана он нашел бутылку с запечатанным письмом.

Это было напечатанное на пишущей машинке письмо, которое подписал 11-летний Бутч Циммерман. А отправлено оно было в 1977 году, сообщает Wave.

В письме мальчик рассказывал, что его отец служит в береговой охране, что его мама безработная, что у него есть немецкая овчарка по кличке Рекс и две сестры – Марси и Лиза.

Джек сумел через Facebook разыскать Бутча, которого на самом деле зовут Фрэнк, а также Марси и Лизу Циммерман, которых теперь зовут Лиза Бонтемпо и Марси Холдер.

Фрэнк рассказал, что хорошо помнит тот день, когда писал письмо, хотя это было 44 года назад, и как он бросил его с лодки в океан.

С тех пор многое изменилось: его семья покинула Аляску, и теперь все они живут в Северной Каролине.

: Власти.нет