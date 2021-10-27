У Броварах медики намагалися врятувати дівчинку, яка випала з балкона багатоповерхівки, але вона померла

У Броварах загинула дівчина, яка випала з дев’ятого поверху. Імовірно вона скоїла самогубство.

Про це повідомляє Depo.Київ з посиланням на Броварське районне управління поліції.

“24 жовтня близько 02:27 години до поліції надійшло повідомлення про те, що з вікна балкону дев’ятого поверху однієї з багатоповерхівок у місті Бровари випала дівчина”, – йдеться у повідомленні.

На місце події одразу прибули працівники групи реагування патрульної поліції, ювенальні поліцейські, слідчо-оперативна група та керівництво поліції району.

Медики боролися за її життя, але врятувати дівчинку не вдалося.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ – умисне вбивство з позначкою “Самогубство”. Зараз встановлюються всі причини трагедії.

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