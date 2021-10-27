Аксенов попередив, що вода з-під Азовського моря може бути не придатною для водопостачання Криму

Про це так званий «голова Криму» Сергій Аксенов заявив 27 жовтня журналістам у Сімферополі, повідомляє «Крымское информационное агентство».
«Поки що немає даних. Ми очікуємо на рішення федеральних органів влади. Не можу коментувати за експертів, але боюся, що вода буде технічна і опріснити такий обсяг води, щоб подати його до Північно-Кримського каналу, навіть, як ми планували, до 1 млн кубометрів подати зворотним потоком, думаю, що такої можливості не буде», – сказав Аксенов.
Як повідомлялось, 17 грудня 2020 року президент РФ Володимир Путін заявив, що вирішувати проблему водозабезпечення окупованого Криму за рахунок опріснення морської води дорого. За його словами, на півострові є достатні запаси прісної води, її треба тільки ефективно використовувати. Крім того, є ідея шукати прісну воду під Азовським морем. 30 грудня 2020 року так званий «глава Криму» Сергій Аксенов заявив, що роботи з розробки запасів прісної води під Азовським морем, які можуть бути використані для вирішення проблеми дефіциту води в окупованому Криму, займуть кілька років.
8 квітня «віце-прем’єр Криму» Євген Кабанов повідомив, що одна з «провідних російських компаній» почала розвідувальні роботи для вивчення потенціалу водоносних шарів під дном Азовського моря, які можуть стати ще одним джерелом для водопостачання Криму.
30 липня 2021 року російський віце-прем’єр Марат Хуснуллін, який курує окупований Крим в уряді РФ, повідомив, що з джерел, розташованих під дном Азовського моря, видобули першу партію прісної води, яку передбачається використовувати для водопостачання півострова. Її якість перевіряють фахівці у Москві.
Нагадаємо:
- З 24 серпня 2020 року в Сімферополі, в Сімферопольському і Бахчисарайському районах окупованого Криму обмежили подачу води через посуху. Окупаційна влада заявила про встановлення біля соціальних об’єктів і в житлових мікрорайонах міста понад 230 накопичувальних баків для води. Обмеження вводились в три етапи. 7 вересня введений третій, самий жорсткий етап обмежень подачі води. Водопостачання здійснюється по годинах – вранці і ввечері.
- З 23 вересня обмеження подачі води введене в Алушті, Партеніті і Малому Маяку.
- 29 кримських населених пунктів знаходяться на «режимному водопостачанні».
- Після окупації Криму Україна в квітні 2014 року року перекрила надходження води на півострів з річки Дніпро через Північно-Кримський канал, який забезпечував до 85% його потреб в прісній воді. Для забезпечення водою господарств Херсонської області та недопущення її перетоку на окуповану територію півострова канал перегородили тимчасовою дамбою із мішків з піском. У Криму склалася критична ситуація з водопостачанням окремих міст, а також з організацією зрошення і поливу на землях сільськогосподарського призначення.