Аксенов попередив, що вода з-під Азовського моря може бути не придатною для водопостачання Криму

Про це так званий «голова Криму» Сергій Аксенов заявив 27 жовтня журналістам у Сімферополі, повідомляє «Крымское информационное агентство».

«Поки що немає даних. Ми очікуємо на рішення федеральних органів влади. Не можу коментувати за експертів, але боюся, що вода буде технічна і опріснити такий обсяг води, щоб подати його до Північно-Кримського каналу, навіть, як ми планували, до 1 млн кубометрів подати зворотним потоком, думаю, що такої можливості не буде», – сказав Аксенов.

Як повідомлялось, 17 грудня 2020 року президент РФ Володимир Путін заявив, що вирішувати проблему водозабезпечення окупованого Криму за рахунок опріснення морської води дорого. За його словами, на півострові є достатні запаси прісної води, її треба тільки ефективно використовувати. Крім того, є ідея шукати прісну воду під Азовським морем. 30 грудня 2020 року так званий «глава Криму» Сергій Аксенов заявив, що роботи з розробки запасів прісної води під Азовським морем, які можуть бути використані для вирішення проблеми дефіциту води в окупованому Криму, займуть кілька років.

8 квітня «віце-прем’єр Криму» Євген Кабанов повідомив, що одна з «провідних російських компаній» почала розвідувальні роботи для вивчення потенціалу водоносних шарів під дном Азовського моря, які можуть стати ще одним джерелом для водопостачання Криму.

30 липня 2021 року російський віце-прем’єр Марат Хуснуллін, який курує окупований Крим в уряді РФ, повідомив, що з джерел, розташованих під дном Азовського моря, видобули першу партію прісної води, яку передбачається використовувати для водопостачання півострова. Її якість перевіряють фахівці у Москві.

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