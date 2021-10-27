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Вася Хмельницкий отхватил под застройку завод «Большевик»

27.10.2021

Бизнесмен Василий Хмельницкий подтвердил, что является соинвестором приобретения «Первого киевского машиностроительного завода». Территория завода будет перестроена.

Об этом говорится в заявлении Хмельницкого, переданном Экономической правде пресс-службой холдинга UFuture.

Вместе с Хмельницким совладельцем активов завода стал собственник компании «А-Девелопмент» Алексей Баранов.

«Консорциум инвесторов, в числе которых собственник «А-Девелопмент» Алексей Баранов и компания UDP под управлением Андрея Иванова, сегодня приобрел Первый киевский машиностроительный завод (бывший «Большевик») на аукционе Фонда госимущества», – говорится в сообщении.

Как сообщалось, «Первый киевский машиностроительный завод» продали на аукционе за 1,429 млрд грн.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль написал в Телеграме, что приватизация завода «Большевик» будет способствовать созданию новых рабочих мест и дополнительным инвестициям в Украину.

Об этом передает Укринформ.

«Большая приватизация» стартовала. Государство получит от продажи киевского завода «Большевик» около 2 млрд грн. Цена продажи на аукционе — 1,43 млрд грн и еще примерно 400 млн грн инвестор выплатит по налоговым долгам. Приватизация этого актива будет способствовать созданию сотен новых рабочих мест, а также дополнительным миллиардам гривень инвестиций в экономику страны и города», – написал Шмыгаль.

Он добавил, что приватизация нестратегических государственных предприятий — это также лучший предохранитель от коррупции.

Иного мнения член наблюдательного совета “Укрзализныци” Сергей Лещенко, которого цитирует Укррудпром:

«При стартовой цене 1,389 миллиарда гривен завод продали за 1,429 миллиарда гривен фирме Дженерал Комерс. Эта территория почти в центре Киева уйдет под застройку. Рыночная цена такой территории оценивается в два раза выше.

Конкуренции за завод не случилось, поскольку часть цехов находится под контролем у частных структур. Злые языки связывают эти структуры с Василием Хмельницким. И потенциальные участники торгов понимали, что участие в приватизации потом обернется войной с ним. Убедить инвесторов участвовать в такой приватизации не смог Фонд государственного имущества. В результате, завод с территорией ушел за цену, которая меньше чем на 5 процентов выше стартовой».

Как сообщалось, 27 октября Фонд государственного имущества (ФГИУ) на аукционе “большой приватизации” продал киевский завод “Большевик” компании “Дженерал Коммерс” за 1,429 млрд гривен.

 

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