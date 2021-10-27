Замминистра обороны США: ИГИЛ планирует террористические атаки в ближайшие месяцы

Высокопоставленный чиновник Министерства обороны США Колин Каль заявил на слушаниях в Конгрессе, что существует реальная угроза террористической атаки на Соединенные Штаты со стороны афганского подразделения ИГИЛа в ближайшие месяцы, сообщает газета «Вашингтон пост».

«По оценкам американской разведки, филиал ИГИЛа в Афганистане и «Аль-Каида» намерены устраивать террористические акты за границей, в том числе в США, но пока не имеют возможности это осуществить. Однако она может появиться уже через несколько месяцев», — сказал заместитель министра обороны по политическим вопросам.

Его предупреждение напоминает о том, что Афганистан все еще является источником серьезных проблем для США, несмотря на победу талибов. Как известно, «Талибан» и ИГИЛ — заклятые враги, и ИГИЛ пыталось не допустить талибов к власти в Афганистане. «У «Талибана» есть сильная мотивация преследовать ИГИЛ в Афганистане, однако по-прежнему неясно, может ли «Талибан» эффективно бороться с ИГИЛом, у которого в Афганистане есть несколько тысяч боевиков», — заявил Каль на слушаниях.

Каль также пояснил, что беспокойство вызывает тот факт, что у «Аль-Каиды», в отличие от ИГИЛа, налажены хорошие связи с талибами. Эти связи привели к вторжению США в Афганистан в 2001 году после терактов 11 сентября в Нью-Йорке. Талибан тогда укрывал лидеров «Аль-Каиды».

Президент Джо Байден пообещал, что США могут эффективно противостоять этой угрозе с помощью сбора разведывательных данных и своевременного выявления террористических угроз. «Мы должны постоянно проявлять бдительность», — сказал он.

Однако официальные лица США на закрытых переговорах уже предупреждали, что сбор данных очень сильно затруднен тем, что в Афганистане в настоящий момент нет военного присутствия США.