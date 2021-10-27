Сообразят на троих: Иран готов разговаривать о ядерной сделке только с тремя странами

Власти Ирана готовы возобновить переговоры по возвращению к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе с представителями только трех стран — Франции, Великобритании и Германии. Об этом сообщает иранский телеканал «Пресс ТВ».

По сведениям канала, Иран предложил этим странам направить своих представителей в Тегеран или направить иранских дипломатов в столицы этих трех стран. Отмечается, что иранская сторона к настоящему моменту не получила какого-либо ответа.

Сегодня заместитель министра иностранных дел Ирана Али Бакери встретился в Брюсселе с заместителем генерального секретаря Европейской службы внешних действий по политическим вопросам Энрике Мора. Дипломаты обсудили возможные предстоящие переговоры.

«Вопрос в том, действительно ли наши партнеры готовы выполнять свои обязательства, и гарантировать, что США не вернуться к своей злонамеренной политике», — сказал Бакери.

Последний раунд переговоров по СВПД, в частности, о возвращении в ядерную сделку США, прошел в Вене этой весной, но ни к чему не привел. Вчера официальный представитель Государственного департамента Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты хотят, как можно быстрее вернуться к обсуждению сделки.

«Мы считаем, что седьмой раунд переговоров в Вене необходимо провести немедленно, если мы хотим быстрого прогресса в направлении взаимного выполнения обязательств», — сказал он журналистам.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс также пригрозила Тегерану новыми санкциями, если Иран не сможет «осмысленно» подойти к вопросу о возобновлении переговоров.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили так называемую ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций с Ирана в обмен на ограничение ядерной программы. В мае 2018 года 45-й президент США Дональд Трамп вывел свою страну из СВПД и восстановил жесткие ограничительные меры в отношении Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.