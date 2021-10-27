Самолет Каир-Москва подал сигнал тревоги и вернулся в аэропорт из-за «записочки» на сидении

Пассажирский самолет «Аэробус A220» компании «Египетские авиалинии» подал сигнал тревоги после вылета из аэропорта Каира в Москву. Как сообщает телеканал «Скай Арабия», лайнер развернулся над Средиземным морем и благополучно вернулся в аэропорт вылета.

В воздухе самолет с 96 пассажирами находился 22 минуты. В «Египетских авиалиниях» рассказали, что к чрезвычайной ситуации привело сообщение с угрозами, оставленное неизвестным на одном из сидений в салоне воздушного судна.

В настоящее время лайнер обыскивают, египетская полиция проводит расследование инцидента.