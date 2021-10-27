Чоловік вирішив втекти від дружини у в’язницю

30-річний громадянин Албанії озвучив дивне прохання. Чоловік заявив, що хоче, аби його ув’язнили. Своє бажання він пояснив так:

Моє життя вдома перетворилося на справжнє пекло. Я більше не можу. Я хочу бути за ґратами

Албанець вже перебуває під домашнім арештом за злочини, пов’язані із наркотиками. Однак він більше не міг справлятися із примусовим співжиттям зі своєю дружиною.

За інформацією правоохоронців, чоловікові тепер загрожує позбавлення волі ще на кілька років за порушення домашнього арешту. Судові органи ухвалили рішення про переведення його до в’язниці.