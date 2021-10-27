На Донеччині у відділеннях Ощадбанку лежать 123,5 тисяч перевипущених карт пенсіонерів-переселенців

Про це повідомила начальник Донецького обласного управління Ощадбанку Світлана Івенко, повідомляє сайт «ОстроВ».

«На сьогодні у Донецькій області налічується 264,5 тисячі пенсіонерів із числа ВПО. Кількість неотриманих карток пенсіонерами-переселенцями становить 123,5 тисяч, у тому числі 39 тисяч – електронні пенсійні посвідчення», – сказала Івенко.

Вона нагадала, що карти Ощадбанку внутрішньо переміщених осіб, які обслуговуються за тарифним пакетом «Мій рахунок», термін дії яких спливає під час карантину, не блокуватимуться до 1 січня 2022 року. Потім банк припинить автоматичне продовження терміну їхньої дії.

«Клієнтам із числа внутрішньо переміщених осіб, картки яких були штучно продовжені, здійснено розсилання з датою та часом отримання перевипущеної картки. Якщо клієнт вибирає інший час візиту, йому це буде доступно. Усі банківські картки доставляються у відділення вчасно. Вчасно зараховуються на рахунки та кошти, що надходять із Пенсійного фонду», – зазначила Івенко.

За її словами, у середньому у відділеннях Ощадбанку на Донеччині щодня отримують картки близько 500 осіб, 10% із них – довірені особи. Найбільше банківських карток очікують своїх власників у Волновасі, Костянтинівці, Покровську, Слов’янську, Бахмуті, Маріуполі та Краматорську.

Наразі на території Донецької області працюють 122 відділення Ощадбанку, які надають послуги фізичним та юридичним особам у будні та вихідні дні.

Як повідомлялось, з 1 січня 2022 року Ощадбанк припинить автоматичне продовження терміну дії платіжних карток переселенців. При цьому Ощадбанк обіцяє не блокувати до нового року банківські карти пенсіонерів-переселенців, термін дії яких закінчується під час карантину. Попередні півтора року їхня дія продовжувалася через те, що окупаційні «адміністрації» в ОРДЛО блокують роботу КПВВ на лінії розмежування.

В Ощадбанку пояснили, що скасування автоматичного продовження дії карток для переселенців та мешканців ОРДЛО не означає, що люди втратять свої гроші. Кошти залишаються на рахунку у клієнта і чекатимуть на нього. Якщо клієнт звернеться після 1 січня 2022 року, він отримає нову картку замість простроченої та отримає всі кошти, які є на його рахунку.

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