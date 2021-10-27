Вредные газы Кумбре-Вьеха приближаются к Израилю, на остров Пальма предложили сбросить бомбу

Вулканические газы от извергающегося на испанском острове Пальма распространяются по акватории Средиземного моря и угрожают добраться до Израиля. По данным экспертов, ближайшего израильского соседа Египет вредные выбросы накроют уже в воскресенье.

По словам профессора геологии и водных ресурсов Аббаса Шараки из Каирского университета, вулкан Кумбре-Вьеха испускает более 17 000 тонн опасных газов в день, и они распространяются по всему миру. Он отметил, что в начале следующей недели наибольшая концентрация газов будет наблюдаться над Александрией и к западу от Каира. Куда газовые выбросы вулкана направятся дальше, будет зависеть от направления ветра.

В тоже время Шараки поспешил успокоить общественность, он напомнил, что газы во время извержения поднимаются высоко в атмосферу и не могут причинить серьезного вреда.

Во время извержений вулканы выделяют углекислый и угарный газы, серу и серный газ, а также сероводород, метан и другие. Вулканические газы действительно, поднимаясь высоко в атмосферу, как правило не представляют опасности. Однако часть их может выпадать на поверхность земли в виде кислотных дождей.

Вулкан на острове Пальма извергается больше месяца, с 19 сентября. За это время лавой, вытекающей из жерла тремя рукавами, уничтожено около двух тысяч домовладений. Более семи тысяч человек эвакуировано из районов бедствия.

Вулкан сотрясает Канары, лава пожирает остров Пальма: объявлена новая эвакуация

Два дня назад извержение усилилось, а из-за сейсмической активности на острове у вулкана обрушилась часть жерла, появились новые трещины. Потоки лавы достигли ширины трех километров. Власти уже приготовилась к очередной эвакуации людей.

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Сегодня глава острова Гомера Канарского архипелага предложил сбросить бомбу на остров Пальма, чтобы придать нужное направление лавовым потокам от извергающегося вулкана.

«Разве нет самолета, который летает? Прилететь и заставить ее упасть. Бум! Может, то, что я говорю — глупость. Но, мне кажется, что с технологической точки зрения нужно попробовать это», — заявил Касимиро Курбело.