Ляшко рассказал, когда в Украине введут локдаун

Это может произойти при условии переноса всех регионов в «красную» зону карантина. Сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.

«Локдаун объявляется тогда, когда все области переходят в «красный» уровень эпидопасности», — сказал Ляшко. Но отметил, что нужно сделать все возможное для того, чтобы избежать тотальных ограничений по всей стране.

А тем временем, в Украине за минувшие сутки обнаружили 19120 новых заражений коронавирусом, а также 734 смерти (новый антирекорд). Больше всего новых случаев в Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях.