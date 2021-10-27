Со следующего лета в Израиле: гражданам еще сильнее ограничат расчет наличными деньгами

Правительство продолжает попытки свести использование наличных денег к минимуму. На данный момент, согласно действующим правилам, наличные расчеты между частными лицами ограничены 50 тысячами шекелей, а если в сделке участвует юридическое лицо, то 11 тысяч шекелей.

Сегодня комиссия Кнессета по законодательству завизировала указ министра финансов Авигдора Либермана, согласно которому со следующего августа этот порядок изменится.

Расчеты наличными деньгами между частными лицами будут ограничены 15 тысячами шекелей. Исключение сделано только для расчета при покупке подержанных автомобилей – там по-прежнему можно будет передавать из рук в руки до 50 тысяч шекелей.

Расчеты, в которых принимает участие юридическое лицо, будут ограничены 6000 шекелей. Это значит, что покупатель, приобретая какой-либо товар не у другого частного лица, а в магазине или фирме, будет вправе заплатить наличными деньгами только при сделках на сумму до 6000 шекелей. Если сумма выше, ее обязаны провести по безналичному расчету, а наличными можно уплатить не более 10% от суммы сделки (если эти 10% не превышают самого ограничения, то есть 6000 шекелей).

Также впервые будут введены административные штрафы для частных лиц за превышение этих ограничений.

Как неоднократно отмечалось, это закон, принимаемый не в интересах населения, а для удобства государственной системы, предпочитающей отслеживать максимальное возможное денежных расчетов в стране, даже относительно мелких. Населению он не слишком удобен – многие предпочитают или даже вынуждены рассчитываться наличными.

В частности, новый порог (6000 шекелей) меньше минимальной заработной платы. А многие люди, зарабатывающие минимум, вообще получают эти деньги наличными и так же тратят. Это особенно характерно для арабского сектора – там кредитные карты есть лишь у 50% населения, а у 17% домохозяйств вообще нет банковского счета.

Многие частные предприниматели (ремонтные мастера, водопроводчики и т. п.) тоже предпочитают получать деньги наличными, поскольку в ином случае расчеты могут сильно затянуться, а если деньги и поступят на счет, их могут принудительно забрать в счет задолженностей и т. п. Новые правила практически лишают их такой возможности.

На заседании комиссии представители профсоюзов и специалисты по борьбе с отмыванием капитала утверждали, что вводить новые ограничения пока рано. Предыдущая норма, введенная с 1 января 2019 года, так и не доказала свою эффективность – объем используемых наличных продолжил расти, а сокращение темпов его роста наблюдается в последние пять лет, то есть началось задолго до введения первых ограничений.

Но Минфин и Минюст настояли на своем, и комиссия утвердила новый «потолок», еще более низкий чем был до сих пор.

Как отмечают многие комментаторы, главная заявленная цель – борьба с «теневой экономикой» – недостижима в принципе. В тех секторах, в которых рассчитываются в основном наличными деньгами, высокий уровень круговой поруки, и там продолжат оперировать наличными деньгами, невзирая на штрафы. Это в основном арабский и ультраортодоксальный сектора. В преступном мире тем более умеют «отмывать» большие суммы, вырученные за торговлю наркотиками, оружием и т. п.

Скорее в данном случае присутствует стремление государства держать под контролем все трансакции населения, начиная с небольшого порога, который ниже минимальной месячной заработной платы.

Поэтому все аргументы о бессмысленности закона в рамках его заявленной формальной цели вряд окажутся убедительными для Минфина и Минюста.