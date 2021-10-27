Лікар перерахував головні вітаміни для зміцнення імунітету

Доктор медичних наук Ентоні Фаучі пояснив, які вітаміни необхідні для підтримки імунної системи.

На його думку, важливо у достатній кількості отримувати вітаміни C та D. Вітамін C є відмінним антиоксидантом, а D робить організм несприйнятливим до різноманітних інфекцій.

За словами співробітників Відділу харчових добавок Національного інституту охорони здоров’я (NIH), вітамін D міститься в сирі, яловичій печінці, жирній рибі та яєчних жовтках. Також він виробляється в організмі під час перебування на сонці.

Вітамін С міститься в апельсинах, полуниці, броколі, помідорах. Результати дослідження вчених з «Кокрейну» демонструють, що люди, які приймають вітамін С, хворіли на 8 (дорослі) та 14 (діти) легше і одужали приблизно на добу раніше. Також достатня кількість вітаміну C знижує ризик підхопити застуду на 50%.

Доктор медичних наук Річард Воткінс зазначає, що людям потрібно приймати вітаміни D та С для зміцнення імунітету. Те саме радять експерти NIH. Перед прийомом вітамінів обов’язково потрібно пройти консультацію у лікаря.

: wworld.com.ua