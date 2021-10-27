Немецкий врач рассказал, что полезно для кишечника, а чего есть не стоит

Одна из самых вредных для кишечника вещей – это сахар. Об этом рассказал журналистам немецкого издания «Фокус» врач из клиники «Гелиос», расположенной в городе Крефельде.

Человек любит сахар, но любят его и вредные бактерии, которые начинают усиленно размножаться, когда сахар попадает в кишечник. Не следует есть колбасу, особенно копченую, вяленую и прочую сильно переработанную. Это из-за того, что подобные мясные изделия канцерогенны – их стоит есть не более полкило в неделю.

Не стоит употреблять в пищу продукты, содержащие «плохие» жиры – майонез, маргарин, сало. Все это вызывает нагрузку на кишечник и тоже способствует кишечным заболеваниям.

А вот что рекомендуется есть, чтобы поддерживать слизистую оболочку кишечника в исправном состоянии.

Во-первых, «лучшим другом» кишечника является клетчатка. Она содержится в бобовых – горохе, фасоли, чечевице, нуте (или, по-израильски, хумусе).

Много ее и в овощах – моркови, капусте, шпинате. Полезны для пищеварительного тракта и бананы, в которых много инулина, очень полезного для кишечника элемента, он способствует увеличению числа полезных противовоспалительных бактерий.

Полезно есть рыбу – в ней много ненасыщенных жирных кислот, которые усиливают выработку слизи и рост клеток.

Еще хороша для кишечника мякоть фруктов – попадая в пищеварительный тракт, пищевые волокна разбухают и блокируют усвоение быстрых сахаров.

Врач также рекомендует картофель, сваренный в мундире (при охлаждении в нем появляется полезная для желудка масляная кислота) и смешанный хлеб их ржаной и пшеничной муки, так как он содержит клетчатку и полезные углеводы.

В целом врач советует «средиземноморскую» диету, которая содержит по преимуществу не мясную и богатую клетчаткой пищу.