Коронавирус в Израиле: эпидемия идет к концу

По данным Миндрава на вечер среды, в стране осталось 10.275 зарегистрированных носителей вируса SARS-CoV-2 (11.088 во вторник, 11.587 в понедельник).

Число тяжелобольных практически не уменьшилось за сутки, во вторник их было 236, в среду 234.

За это время от «ковида» либо его последствий скончалось 10 человек – общее число умерших выросло с 8063 до 8073.

На данный момент по меньшей мере одной дозой вакцины привито 6,22 миллиона человек, по меньшей мере двумя дозами – 5,72 миллиона, тремя дозами – 3,9 миллиона.

По числу зарегистрированных носителей вируса Иерусалим по-прежнему лидирует, а Тель-Авив переместился на третье место. Вот первая десятка самых «зараженных» (по абсолютному числу носителей) городов.

Иерусалим: 1549 носителей;

Беэр-Шева: 310 носителей;

Тель-Авив: 299 носителей;

Реховот: 238 носителей;

Петах-Тиква: 214 носителей;

Модиин-Илит: 203 носителя;

Бней-Брак: 198 носителей;

Лод: 182 носителя;

Рахат: 154 носителя;

Нацерет: 153 носителя;