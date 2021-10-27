«Гліцеринові схеми» ухилення від сплати митних платежів

Основним фігурантом нашого журналістського розслідування ухилення від сплати митних платежів у великих розмірах стали підприємства, що входять до сфери інтересів Михайла Позднякова. Власником «Укрхімресурс», ТОВ ”Біохімінвест”, “Глікохім” є Михайло Поздняков, всі підприємства займаються виробництвом гліцерину і автохімії, пише ОРД.

З огляду на це для своїх виробничих цілей ТОВ «ГЛІКОХІМ» імпортує до України гліцерин сирий технічний, рослинного походження. Основним контрагентом ТОВ «ГЛІКОХІМ»- поставником гліцерину являється компанія російського походження ТОВ «ГлиХим», та яка, нібито, попередньо купувала вказану сировину у зарубіжних компаній, які судном направляла її до України, а потім ТОВ «ГлиХим» продавала вказану сировину ТОВ «ГЛІКОХІМ».

Так, протягом року декларантом ТОВ «Глікохім» до Вінницької митниці ДФС подано 26 електронних митних декларації, згідно яких на адресу ТОВ «Глікохім» ввезений товар «гліцерин сирий технічний, рослинного походження», загальною вагою 595,98 тонн, вартістю 69133,68 євро. Згідно вказаних електронних декларацій відправником товару зазначено німецьке підприємство ICOF EUROPE GmbH, країна відправлення Німеччина, одержувачем зазначено ТОВ «Глікохім», контрактоутримувачем зазначено ТОВ «ГлиХим», країна Російська Федерація.

Також,до зазначених електронних митних декларацій декларантом ТОВ «Глікохім» додано рахунок-проформу№ 1-11GLP від 13.07.2018, згідно якого відправником всієї партії товару «гліцерин сирий технічний» вагою 5003,708 тонн є німецьке підприємство ICOF EUROPE GmbH, отримувачем українське підприємство ТОВ «Глікохім», вартість товару становить 116 євро за 1 тонну та згідно митних декларацій, товар доставлений морським судном в пункт пропуску «Одеський морський торговельний порт».

Однак, пізніше,в період з 20.08.2018по 16.01.2019 ТОВ «Глікохім», використовуючи рахунок-проформу № 1-11GLP від 13.07.2018 подано ще 148 митних декларацій для поміщення партії товару «гліцерин сирий технічний», однак у рахунку-проформі відправником всієї партії товару зазначено вже іспанське підприємство CAMPA IBERIA, S.A.U., країна відправлення Іспанія.

Таким чином, згідно рахунку-проформи № 1-11GLP від 13.07.2018 на адресу ТОВ «Глікохім» у період з 18.07.2018 по 16.01.2019 за 174 митними деклараціями надійшло 5003,708 тонн товару «гліцерин сирий технічний», вартістю 580430,13 євро.

Пізніше, 12 липня 2021 року, ТОВ «Глікохім» надало ще одну митну декларацію, зі змісту якої вбачається, що товариство декларує ввезення на митну територію України товару — «гліцерин сирий технічний, рослинного походження 3 978 610 кг. Торговельна марка: нема даних. Виробник: немає даних. Країни виробництва: нема даних.

Разом з тим, у графі 11 «Торговельна країна / Країна виробництва» декларації вказано значення «RU» (тобто Російська Федерація), а у графі 34 «Код країни походження» — «ES»(тобто Іспанія). У графі 2 відправник/експортер теж вказано CampaIberia , S.A.U., ViaLaietana 47, 3o-1a, 08003, Barcelona, Іспанія, однак, з урахуванням доповнення №1 відправник/експортер вказано ТОВ «ГлиХим», г. Москва, ул. Кржижановского, 29, корпус 5, этаж 5, помещение І, комната 6, Россия.

Зрештою, митниками було виявлено, що до останньої поданої митної декларації було подано накладку (інвойс) від 09 липня 2018 року, надану компанією WhichemTrade (Королівство Велика Британія) для компанії «ГлиХим», зі змісту якої вбачається, що за контрактом №20140422 від 22 квітня 2014 року постачається гліцерин у кількості 5 003 708 кг загальною вартістю 580 430, 128 євро, у судні USICHEM до порту м. Одеса.

Відповідно до генерального акту розвантаження судна USICHEM під прапором Мальти у порту м. Одеса, України з 13 липня 2018 року по 14 липня 2018 року вивантажено гліцерину 4 986 076 кг замість заявлених 5 003 708 кг.

Пізніше, згідно із додатковою угодою №93к від 11 липня 2019 року до договору №20140422 від 22 квітня 2014 року ТОВ «ГлиХим» продає серед іншого ТОВ «Глікохім» сирий гліцерин, який було в липні 2018 року відвантажено компанією WhichemTrade (Королівство Велика Британія, у кількості 3 978 610 кг вартістю 586 685, 83 євро.

Зважаючи на викладене, у зв`язку із виявленням у поданих ТОВ «Глікохім» деклараціях розбіжностей, про які йшлося вище, митницею ініційовано направлення запиту на адресу митних органів Королівства Іспанії та Федеративної Республіки Німеччина з метою встановлення обставин декларування та визначення вартості товару «Гліцерин сирий технічний…».

Зі змісту відповіді митних органів Королівства Іспанії від 04 листопада 2019 року вбачається, що компанія CampaIberia S.A.U. належним чином зареєстрована у компетентних установах Іспанії. Українська компанія імпортує з Іспанії гліцерин, придбаний німецькою компанією. Відповідно до первинних документів від 29 червня 2018 року товар «гліцерин сирий технічний» вагою 5003,708 тонн у липні 2018 року був завантажений в порту Іспанії в морське судно та експортований на територію України. Відправником цієї партії товару є іспанське підприємство CAMPA IBERIA, S.A.U., отримувачем є українське підприємство ТОВ «Глікохім», вартість товару складає 370 євро за 1 тонну, загальна вартість товару 1850000 євро, назва судна – USICHEM під прапором Мальти, який було розвантажено у порту м. Одеса. Рахунок-проформа виписана компанією CampaIberia, S.A. для компанії ICOF EuropeGmbH (ФРН).

Зі змісту ж відповіді митних органів Федеративної Республіки Німеччина вбачається, що вказаний гліцерин був придбаний іспанською компанією з Німеччини для відправки в Україну. Прямих операцій між українською та німецькою фірмами не було.

Тобто до митних органів України у період ТОВ «Глікохім» подані документи, зокрема митні декларації та рахунок-проформа, які місять недостовірну інформацію, а містяться хибні відомості щодо відправника товару, оскільки ним зазначено німецьке підприємство ICOF EUROPE GmbH, яке у зазначений період часу не здійснювало жодного експорту на територію України, а експорт зазначених у деклараціях товарів був здійснений іспанським підприємством CAMPA IBERIA, S.A.U.Крім того, у зазначених митних деклараціях та рахунку-проформі № 1-11GLP від 13.07.2018 зазначена недостовірна інформація щодо вартості товару «гліцерин сирий технічний», оскільки зазначена вартість 116 євро за 1 тонну, а як вбачається із відповіді митних органів Королівства Іспанії від 04.11.2019 вартість експортованого на митну територію України товару «гліцерин сирий технічний» становить 370 євро за 1 тонну.

Разом з тим, судом встановлено, що ТОВ «Глікохім» не мало жодних прямих договорів з німецьким підприємством ICOF EUROPE GmbH та іспанським підприємством CAMPA IBERIA, S.A.U., усю інформацію для заповнення митних декларацій ТОВ «Глікохім» отримувало від ООО «ГлиХим».

Тож, з наведеного можна зробити наступні висновки:

— по-перше, ні ТОВ «Глікохім», ні його контрагентом ТОВ «ГлиХим» так і не було підтверджено усіма належними документами, хто саме був відправником гліцерину, який було імпортовано до України, натомість з вищезазначеного вбачається, що один і той же товар, з аналогічною вагою було доставлено тим же судном USICHEM і розвантажено у порту м. Одеса в той же час, але експортери різні та відповідно абсолютно різна ціна;

— по-друге, очевидно, що ТОВ «Глікохім» разом з і своїм контрагентом ТОВ «ГлиХим» шляхом зміни інформації щодо країни походження та відправника товару в первинних документах було значно занижено вартість імпортованого товару, адже було зазначено, що сировину було закуплено через компанію «ГлиХим», яка, нібито, отримала гліцерин у кількості 5 003 708 кгчи то від компанії WhichemTrade (Королівство Велика Британія, чи то від німецького підприємства ICOF EUROPE GmbH, але в обох випадках за аналогічною загальною вартістю 580 430, 128 євро, однак, компанія CampaIberia S.A.U. (Королівство Іспанія) надала відповідні підтверджуючі документи, що саме вона в той же час імпортувала до України для ТОВ «Глікохім» той же гліцерин масою нетто 5 003 708,00, але уже загальною вартістю 1 851 371, 96 євро.

— Попередньо розраховані збитки для держави лише по цій поставці складають 15 468 311 грн

Зазначене свідчить про умисне заявлення ТОВ «Глікохім» участі свого контрагента ТОВ «ГлиХим» в митній декларації з метою неправомірного звільнення від сплати митних платежів чи зменшення їх розміру неправдивих відомостей щодо істотних умов зовнішньоекономічного договору (контракту), країни походження та відправника товару, митної вартості товару, та надання з цією ж метою митному органу документів, що містять такі неправдиві відомості. Крім того незважаючи на стан війни підприємства Михайла Позднякова ведуть бізнес з Російською Федерацією та поставляють товари, які також можуть використовуватись для військової техніки.

Таким чином, через корупційні зв’язки в митниці, порту міста Одеса, Михайло Поздняков з афільованими до нього особами створили стійку схему ухилення від сплати податків та митних платежів до бюджету.

«Антикоррупционная правда»