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Ірина Федишин разом з чоловіком та синами влаштувала відпустку

28.10.2021

Популярна українська співачка Ірина Федишин вирішила не відставати від своїх зіркових колег та також вирушила на відпочинок до моря. Компанію їй склали чоловік Віталій Човник та сини — Юрій та Олег.

На знімку, опублікованому на особистій сторінці співачки у Instagram, зіркове сімейство позує на борту літака.

“Ми полетіли туди, де тепло”, – лаконічно підписала кадр 34-річна зірка.

Локацію Ірина розкривати поки що не стала.

З моменту публікації фотографію встигли оцінити понад 10 тис. людей. Шанувальники співачки побажали їй та її рідним приємного відпочинку та незабутніх емоцій.

: wworld.com.ua

 

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